Москва, , 12:36 — REGNUM Александр Козлов уволен с должности заместителя главы Минстроя России. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 8 сентября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Здание правительства России Pepijn Schmitz

«Освободить Козлова Александра Сергеевича от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что Козлов сам попросил об отставке с занимаемой должности.

Напомним, в 2014—2019 года Александр Козлов был министром информационных технологий и связи Челябинской области. Заместителем главы Минстроя РФ он был назначен в феврале 2020 года. В министерстве он отвечал за выполнение ведомственной программы цифровой трансформации и за реализацию и достижение целевых показателей в части цифровизации иных государственных и ведомственных программ и проектов. Кроме того он курировал и координировал деятельность департамента цифрового развития.

Ожидается, что после увольнения из федерального ведомства он вернется на работу в правительство Челябинской области, пишет газета «Коммерсантъ». По информации СМИ, он займет пост вице-губернатора и будет курировать цифровую трансформацию региона.