Рига, 10 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Коронавирус активно распространяется в центрах социального ухода за пожилыми и больными людьми Латвии. Об этом было заявлено на заседании комиссии по социальным и трудовым делам парламента страны.

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По данным Министерства благосостояния Латвии, которые были озвучены, коронавирусом в таких домах заражены 66 постояльцев и 11 сотрудников пансионатов. После относительно благополучного летнего периода кривая показателя заражений пошла вверх, отметили парламентарии.

Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство случаев связано с новым «дельта"-штаммом, который еще более заразный и более смертельный, чем его предшественники. Поэтому заболевание не всегда протекает в легкой форме, растет и число помещенных в больницы пациентов.

Центры социального ухода представляют собой идеальное место для распространения заражения — все люди уязвимого для вируса возраста находятся в одном здании и в тесном ежедневном контакте друг с другом и работниками. Также отмечается, что большая часть заболевших ранее была полностью вакцинирована.