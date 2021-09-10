Рим, 10 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Встречи глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), которые состояться 30−31 октября в рамках саммита, будут проходить в конгресс-центре «Нувола», построенном несколько лет назад по проекту архитектора Массимильяно Фуксаса на юге итальянской столицы, в районе ЭУР. Об этом сообщается на официальном сайте «Группы двадцати».

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Пресс-центр будет находиться в расположенном неподалёку Дворце Конгрессов.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдёт в Италии в конце октября 2021 года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле прорабатывают возможность участия российского лидера Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Италии. По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

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