Москва, 10 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в столичные стационары были госпитализированы 576 человек. На ИВЛ находятся 258 человек, сообщает 10 сентября оперштаб Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Не исключая новой эпидемиологической волны, в целом медицинские власти Москвы характеризуют ситуацию как стабильную. В частности, глава Депздрава Алексей Хрипун заявлял, что благодаря проведенным мэрией реформам, эпидемиологический кризис в столицы удалось пройти с наименьшими из возможных потерь.

Ситуация находится под контролем, а медицинские учреждения готовы к ее ухудшению.