Таллин, , 12:14 — REGNUM До 240 высших государственных чиновников и политиков Эстонии получат в 2021 году защищенные мобильные телефоны, по таким телефонам можно будет обсуждать вопросы, содержащие государственные тайны. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на представителей Фонда государственной инфокоммуникации.

Телефон Publicdomainpictures.net

Департамент внешней разведки Эстонии уже одобрил такие телефоны, и они технически готовы к использованию. «Это обычный мобильный телефон, который можно купить в магазине. Отличие в том, что на него установлено соответствующее программное обеспечение», — заявил директор по координации безопасности и гособороны Госканцелярии Индрек Сирп.

Эти телефоны позволяют совершать звонки, отправлять сообщения, читать электронную почту и посещать проверенные веб-сайты. Однако в интересах безопасности в них нельзя использовать приложения, для которых требуется WiFi или Bluetooth.

В Госканцелярии Эстонии разработали поправки в постановление правительства, которое придает таким телефонам юридический статус.