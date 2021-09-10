Москва, , 12:10 — REGNUM Заявление ПФР о том, что граждане сами виноваты в маленьких пенсиях лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов назвал хамством и призвал фонд распуститься, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

ПФР Pfrf.ru

«Заявление ПФР о том, что россияне сами виноваты в том, что у них маленькие пенсии, есть ни что иное, как хамство. Фонд давно пора упразднить как избыточную структуру, отбирающую ресурсы у пенсионной системы», — отметил Миронов.

Парламентарий напомнил, что большинство работников не выбирают серые зарплатные схемы: работодатели предлагают им получать либо зарплату в конверте, либо никак. Кроме того, сами зарплаты в стране — нищенские, указал депутат.

«В-третьих, после повышения пенсионного возраста до него не доживают 43% мужчин. Люди понимают, что их обманули и отняли пенсию, так какой им смысл быть с государством честным?» — рассуждает он.

Миронов предлагает передать функции ПФР Федеральной налоговой службе (ФНС).

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