Москва, 10 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Одним из самых страшных преступлений фашизма является блокада Ленинграда. Об этом заявил глава Антифашистского комитета Финляндии, правозащитник Йохан Бекман на Международном антифашистском форуме-2021 в Москве.

Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

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При этом Бекман заявил о значительной роли Финляднии в этом преступлении. С его слов, в одиночку Германия не смогла бы обеспечить блокаду Ленинграда. Тем самым вина за гибель жителей блокадного Ленинграда лежит и на финской стороне.

«Напомню также и о преступлениях финских оккупантов в Карелии в 1941—1944 годах, когда было создано около 100 концлагерей для военнопленных и гражданского населения, где погибло огромное количество невинных мирных людей», — сказал антифашист.

По его словам, сегодня еще живы бывшие малолетние узники концлагерей, блокадники Ленинграда. Им нужно компенсировать полученные в детстве страдания. Причем сделать это должна не только Германия, но и её союзники.

«Сегодня главный наследник Гитлера, наследник фашизма — это военный блок НАТО. Цели и реальная деятельность альянса очень близки к фашизму. Например, в НАТО есть организации, которые в 1970—1980 годы совершали теракты в Италии. По сути, военный блок — это фашистская террористическая организация», — заявил Бекман.

Еще одна угроза сегодня — это западные журналисты, СМИ, которые ведут постоянную антироссийскую пропаганду. Это аналогично с гитлеровской пропагандой, поэтому они тоже наследники фашизма, отметил глава Антифашистского комитета Финляндии.