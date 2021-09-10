Москва, 10 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Израилю важно иметь уверенность в том, что российские военные в Сирии не пострадают, в тоже время израильские власти не будут мириться с присутствием Ирана в этой стране. Об этом 10 сентября заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

«У Израиля и России есть механизм деконфликтинга, который работает очень хорошо. Для нас чрезвычайно важно быть уверенными в том, что что бы ни происходило в Сирии, российские военные не пострадают. Мы все помним трагедию с российским самолетом Ил-20, и мы полны решимости, чтобы подобного больше не случалось. Поэтому мы работаем с нашими российскими друзьями, чтобы такого больше никогда не произошло», — сказал он в интервью РИА.

Также Лапид добавил, что, по мнению властей Израиля, Иран представляет собой «дестабилизирующий фактор» в Сирии.

«Израиль не может мириться с присутствием Ирана и с тем, что он занимается экспортом терроризма в регионе — ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», — уточнил глава израильского МИД.

Отметим, российский самолет-разведчик Ил-20 ВКС России был 17 сентября 2018 года л случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.