Вашингтон, 10 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В судебном порядке оспорит распоряжения президента США Джо Байдена о проведении вакцинации от COVID-19 служащих американских компаний с персоналом более 100 человек национальный комитет Республиканской партии страны (НКРП). Об этом 9 сентября вечером сообщила газета The Hill со ссылкой на заявление председателя НКРП Ронны Макдэниел.

U.S. Consulate General Barcelona Значки Республиканской партии США

«Когда он был избран (президентом США), Джо Байден сказал американцам, что не будет навязывать вакцинацию. Он солгал. Теперь малому бизнесу, работникам и семьям по всей стране придется за это заплатить», — написала на своей странице в соцсети Twitter Макдэниел.

Также она добавил, что наряду со многими гражданами США выступает за проведение вакцинации, однако не приемлет ее в виде принуждения.

«У многих (компаний) малого бизнеса и работников нет денег или правовых ресурсов, чтобы противостоять неконституционным действиям Байдена и (его) авторитарным указам, но, когда его указ (о вакцинации — ред.) вступит в силу, НКРП подаст в суд на администрацию, чтобы защитить американцев и их свободы», — уточнил председатель НКРП.

Отметим, 9 сентября президент США Джо Байден сообщил, что собирается обязать руководителей американских компаний требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации от COVID-19.