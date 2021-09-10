Стокгольм, 10 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Распространение коронавирусной инфекции в Швеции является одним из самых низких во всем ЕС. Об этом вечером 10 сентября написала газета Dagens Nyheter (DN) со ссылкой на последний отчет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Коронавирус

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В течение 34 и 35 недель (23 августа — 5 сентября) в Швеции в среднем регистрировалось 127 случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей. Только в шести странах ЕС заболеваемость COVID-19 была ниже, а во всех странах Северной Европы сейчас уровень распространения инфекции выше, чем в Швеции.

«Развитие эпидемиологической ситуации в Швеции было довольно четким уже в течение длительного времени. Мы находимся в числе стран с наименьшим распространением коронавируса в Европе», — заявил Андерс Тегнелл в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что самый высокий уровень распространения коронавирусной инфекции в ЕС наблюдается в Ирландии — 504 случая заражения коронавирусом на 100 000 жителей.