Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Акция памяти погибшего при спасении человека главы МЧС России Евгения Зиничева состоится в пятницу во всех федеральных пожарно-спасательных частях России. В ней будет задействована специальная техника. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожарная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция начнется в 16 часов по московскому времени. В пожарно-спасательных частях будет выстроена пожарная техника, на которой включат проблесковые маяки и звуковые сигналы.

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Напомним, в Москве проходит церемония прощания с Зиничевым, который погиб 8 сентября в ходе межведомственных учений в Арктической зоне, пытаясь спасти упавшего с высоты человека. Министра, погибшего при исполнении служебных обязанностей, похоронят 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга рядом с родственниками.

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