Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Петербурге вновь нарастает суточное число новых случаев коронавирусной инфекции: за последние сутки подтверждено 1504 заражения, это на 124 случая больше, чем сутками ранее, и на 74 случая больше, чем два дня назад, сообщили 10 сентября в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи на улице Петербурга

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Среди регионов России Петербург сегодня занимает вторую строчку, лишь ненамного уступая Москве, где за сутки выявили 1566 новых носителей коронавируса.

Нарастающим итогом в Северной столице за время пандемии выявлено 588 903 случая инфицирования, из числа заболевших людей вылечились 562 850 человек, в том числе 1143 пациента выписаны за минувшие сутки.

Смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки также пошла вверх: подтверждено 32 летальных исхода, на пять случаев больше, чем в предыдущие сутки. Всего ковид унёс в Петербурге 20 936 человеческих жизней, и эта цифра, к сожалению, будет увеличиваться.

Напомним, 9 сентября в Смольном заявили, что Петербург вышел на плато по распространению коронавируса SARS-CoV-2.