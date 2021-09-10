Стокгольм, 10 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Эпидемиологи, с которыми побеседовали журналисты газеты Expressen, заявили, что правительство Швеции должно немедленно начать ревакцинацию пожилых людей и особо уязвимых медицинских работников от COVID-19, иначе страна может столкнуться с четвертой волной пандемии. Об этом издание написало 10 сентября.

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«Если мы хотим успевать за развитием событий, мы должны начать уже сейчас, иначе есть риск четвертой волны», — предупредила бывший государственный эпидемиолог Швеции Анника Линде.

Ян Холмгрен, эпидемиолог из Гётеборгского университета, разделает опасения Линде.

«Швеция выбрала так называемый «осторожный путь», чтобы дождаться дополнительной информации. Но я боюсь, что скоро мы можем оказаться в ситуации, когда надо будет все делать в спешке», — заявил Холмгрен.

Отметим, что ранее государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл высказывал сомнения насчет эффективности ревакцинации от COVID-19 третьим компонентом.