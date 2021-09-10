Копенгаген, 10 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В ночь на 10 сентября последние ковид-ограничения были сняты в Дании, где COVID-19 больше не считается социально опасным заболеванием. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

JensPeter Правительство Дании

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

В конце августа правительство Дании решило, что статус COVID-19 как социально опасного заболевания перестанет действовать. Это означает, что министр здравоохранения более не имеет права продлевать действие жестких ограничений.

Отмечается, что правые партии в фолькетинге давно требовали исключения коронавируса из списка социально опасных заболеваний.

Так, например, в Дании администрация ночных клубов больше не будет просить своих гостей предъявить QR-код на входе, а максимальное число участников публичных мероприятий в 500 человек будет отменено. Однако некоторые ограничения на въезд в страну остаются в силе.