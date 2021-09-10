Стокгольм, 10 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Министр образования Швеции Анна Экстрём намерена довести уровень всех программ в шведских гимназии до подготовительных курсов к поступлению в университеты. Так, правительство намерено расширить школьные программы по изучению математики, английского и шведского языков. Об этом Экстрём 10 сентября заявила в интервью телеканалу SVT.

Bengt Oberger Анна Экстрём

«Благодаря этому предложению больше людей выберут программы профессионального обучения, и в Швеции это необходимо», — заявила Экстрём.

В Швеции остро ощущается нехватка рабочей силы, не в последнюю очередь в профессиях, требующих практических навыков. В то же время слишком мало молодых людей выбирают программы профессионального обучения в гимназиях. Вместо этого школьники предпочитают учиться на обычных программах подготовки.

Экстрём намерена изменить порядок: если сейчас учащиеся сами записываются на профпрограммы при поступлении в гимназию, то вскоре все программы будут направлены на профподготовку автоматически, а ученики будут обладать беспрепятственной возможностью выбрать обычную программу обучения.