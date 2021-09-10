Москва, 10 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. На переговорах в Москве, которые состоялись 9 сентября, президенты России и Белоруссии достигли очень серьёзных договоренностей. Об этом 10 сентября на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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«Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Белоруссии и России. Мы о многом договорились, это очень серьёзные договоренности», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, таких шагов стороны «ещё не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентом Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 9 сентября в Кремле и завершилась пресс-конференцией для представителей СМИ. Белорусский лидер назвал переговоры со своим российским коллегой честными, открытыми и конструктивными. Он добавил, что самой объёмной темой переговоров стали результаты работы над союзными программами. Также, по его словам, лидеры двух стран договорились о проведении общей макроэкономической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платёжных систем, обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере.