Москва, 10 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Свидетельства узников нацистский концлагерей являются бесценными, поскольку несут в себе правду о Великой Отечественной войне и преступлениях против человечества. С такой позицией к участникам Международного антифашистского форума-2021 в Москве обратился мэр столицы Сергей Собянин.

Узники концлагеря

В своем обращением мэр Москвы отметил, что многие участники мероприятия на себе испытали ужасы гитлеровских концлагерей. Причем многие из них пережили эту боль и страдания будучи еще детьми. Живые свидетельства узников концлагерей являются бесценными документами истории, которые несут в себе правду о самой страшной войне, преступлениях против человечества, отметил глава города.

«Помнить о прошлом и думать о будущем — в этом смысл антифашистской солидарности, объединяющей людей разных стран и народов. Мы выступаем единым фронтом против реабилитации нацизма и нацистов, за сохранение исторической памяти ради мира, добра и созидания», — подчеркнул Собянин.