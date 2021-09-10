Варшава, , 11:32 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» является непростительной ошибкой с очень серьезными последствиями, допущенной ФРГ. Такое мнение 10 сентября высказал экс-председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск в эфире телеканала TVN24.

Газопровод «Северный поток-2» Андрей Перцев

«Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов», — сказал он.

Также Туск отметил, что, по его мнению, строительство «Северного потока — 2» является противоречащим интересам Евросоюза, а также интересам Польши и Украины.

Кроме того, бывший премьер-министр Польши добавил, что в своих разговорах с ним канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы часто заявляла, что она знает, что «это («СП-2») плохо для Европейского союза».

Как передавало ИА REGNUM, ранее российская компания «Газпром» сообщила, что утром 10 сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено.