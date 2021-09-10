Москва, 10 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В России выпустят нумизматические наборы, посвящённые благодарности врачам за борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с Московским монетным двором — филиалом акционерного общества «Гознак» (ММД — филиал АО «Гознак») объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одной из монет будет изображена бригада скорой помощи в средствах индивидуальной защиты, а на другой — вакцина «Спутник V» с картой мира: «В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла — нейзильбера — «Российский фонд прямых инвестиций» и «Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Спутник V».