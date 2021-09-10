Москва, 10 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Российский актёр Михаил Пореченков пришёл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, передает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

«Настоящий герой, мужчина. До конца выполнял свой долг человеческий, мужской и на работе. Мы были знакомы, он часто приходил в театр. Мы общались», — сказал актер.

Он добавил, что Зиничев был настоящим патриотом и замечательным человеком, который разбирался и в искусстве, и в истории.

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, Зиничев погиб в Красноярском крае, когда пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника. Оба они получили смертельные травмы.

Ранее на церемонию прощания приехал президент России Владимир Путин.

Читайте также: Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым