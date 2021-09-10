Таллин, 10 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. По содержанию коронавируса COVID-19 в сточных водах первое место удерживает регион Южной Эстонии. Это следует из новых результатов мониторингового исследования воды, проведенного учеными Тартуского университета.

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По сообщению портала ERR, меньше всего вирусов в Пярнуском и Ляэнеском уездах (западная Эстония). Профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон добавил, что остров Хийумаа тоже чистый от вируса. В Таллине уровень распространения вируса средний, в целом по Харьюмаа (Таллин и его пригороды) изменений нет, высокие показатели там не наблюдаются.

«Показатели находятся на уровне прошлой недели, — отметил профессор. — Но и падения тоже нет».

Пробы сточных вод собираются в начале каждой недели во всех уездных центрах, городах Эстонии с населением более 10 000 человек и, при необходимости, в небольших населенных пунктах. Результаты пробы отражают состояние воды, прошедшей через очистные сооружения в течение суток, что дает достоверную картину уровня заражения населенного пункта.