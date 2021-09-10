Москва, 10 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. С призывом к странам мира активно обмениваться и распространять вакцины от COVID-19 обратился директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он заявил об этом 10 сентября на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

Вакцинация

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По словам главы Европейского бюро ВОЗ, для того, чтобы выйти из острой фазы пандемии, мировому сообществу необходимо выработать всеобъемлющий подход и наращивать масштабы вакцинации, снижая скептицизм по отношению к ней, а также наращивать потенциал производства.

«Нам необходимо расширять географию производственных мощностей с учетом местных возможностей и экспертного опыта. И, третье, нам необходимо увеличить обмен дозами. Страны должны более активно делиться дозами вакцин», — сказал Клюге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш заявил, что в настоящее время ВОЗ ждет, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от COVID-19.