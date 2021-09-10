Симферополь, 10 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Крым может стать «меккой яхтенного туризма» к 2030 году. Об этом сказал в интервью YouTube-каналу «На крючке» 10 сентября заместитель председателя правительства правительства Республики Крым Евгений Кабанов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы получили по трём потенциальным маринам — Керчь, Яковенково и Феодосия — технико-экономическое обоснование по стоимости. И сейчас будем обращаться в федеральный центр за выделением первого транша на строительство первых трёх яхтенных марин в Крыму. Севастополь делает Балаклаву, у нас шесть яхтенных марин и ещё порядка 24 портопунктов. Если мы всё это реализуем, то к 2027−2030 году Крым может действительно стать меккой яхтенного туризма, у нас все задатки для этого есть», — сказал Кабанов.

Закладка первой яхтенной марины, по оценкам Кабанова, может состояться в 2023 году, это будет Керчь или село Яковенково в Ленинском районе Крыма.

«Почему Яковенково? По морским негласным правилам переход должен быть не более 40−45 морских миль, и Яковенково у нас находится ровно в 45 милях от Керчи. Потом по городам будем планировать строительство либо портопункта, либо яхтенной марины», — сказал Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабанов анонсировал планы по строительству нового курортного города на территории Крыма.