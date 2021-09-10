Адыгея, 26 октября, 2010, 15:29 — ИА Регнум. Из-за неустойчивого температурного режима в Адыгее главы муниципальных образований, а также руководители объектов ЖКХ получили соответствующие рекомендации главы правительства республики и начали отопительный сезон. Об этом ИА REGNUM Новости 26 октября сообщили в министерстве строительства, транспорта, дорожного и коммунального хозяйства республики.

В Адыгее отопительный сезон в домах жилищного фонда должен начинаться при достижении среднесуточной температуры воздуха отметки ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Однако с учетом неустойчивой погоды и неблагоприятными температурными прогнозами на ближайшие дни отопление в Адыгее было включено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, премьер-министр Адыгеи Мурат Кумпилов на прошедшем заседании кабмина говорил о необходимости рассмотрения вопроса по включению отопления в жилых домах республики в связи с ростом числа простудных заболеваний. Многочисленные обращения и жалобы граждан на отсутствие в их домах отопления стали поступать в адрес правительства после того, как в течение нескольких дождливых суток в Адыгее резко похолодало. Около недели учащиеся школ были вынуждены заниматься в одежде.

С начала октября тепло подается во все социально значимые объекты республики - сначала тепло пришло в больницы и детские сады, затем в школы. С 25 октября отапливаются все многоквартирные дома.

Следует отметить, что вместе с отопительным сезоном в Адыгее началось "бабье лето". В настоящее время дневная температура в Майкопе около 18 градусов, ночью - около 7.