С началом отопительного сезона в Адыгею пришло тепло
Адыгея, 26 октября, 2010, 15:29 — ИА Регнум. Из-за неустойчивого температурного режима в Адыгее главы муниципальных образований, а также руководители объектов ЖКХ получили соответствующие рекомендации главы правительства республики и начали отопительный сезон. Об этом ИА REGNUM Новости 26 октября сообщили в министерстве строительства, транспорта, дорожного и коммунального хозяйства республики.
В Адыгее отопительный сезон в домах жилищного фонда должен начинаться при достижении среднесуточной температуры воздуха отметки ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Однако с учетом неустойчивой погоды и неблагоприятными температурными прогнозами на ближайшие дни отопление в Адыгее было включено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, премьер-министр Адыгеи
С начала октября тепло подается во все социально значимые объекты республики - сначала тепло пришло в больницы и детские сады, затем в школы. С 25 октября отапливаются все многоквартирные дома.
Следует отметить, что вместе с отопительным сезоном в Адыгее началось "бабье лето". В настоящее время дневная температура в Майкопе около 18 градусов, ночью - около 7.