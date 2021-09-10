Берлин, , 11:11 — REGNUM Генпрокуратура ФРГ начала расследование масштабной кампании кибератак хакерской группировки Ghostwriter, за которой якобы стоит Россия, перед федеральными выборами в бундестаг. Об этом 10 сентября сообщает Der Spiegel.

Хакеры. Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генеральный прокурор (Германии) Петер Франк ведет расследование масштабной кампании кибератак со стороны России, осуществляемой в преддверии выборов в бундестаг. Представитель ведомства, расположенного в Карлсруэ, подтвердил это в разговоре с Der Spiegel», — говорится в материале издания.

Также указывается, что в течение нескольких месяцев хакеры из группы «Ghostwriter» пытались получить доступ к частным учетным записям электронной почты членов Бундестага и земельных парламентов страны с помощью т. н. фишинговых писем.

Кроме того, отмечается, что органы безопасности ФРГ убеждены в том, что за этими кибератаками якобы стоит российская военная разведка ГРУ и добавляется, что мишенью атак стали по большей части политики из партий ХДС/ХСС и СДПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что американские власти не считают, что Россия и США не слышат друг друга в своем диалоге по кибербезопасности.