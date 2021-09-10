Сеул, 10 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 438 346 человек. Об этом 10 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По состоянию на 00:00 10 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 31 709 767 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 62,6%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 17 226 363 человека, препаратом AstraZeneca — 11 090 609 человек, препаратом Janssen — 1 313 519 человек, Moderna — 2 518 685 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 290 902 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 19 406 809 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1892 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 269 362.

Читайте также: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 270 тысячам