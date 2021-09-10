Москва, 10 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Юрий Борисов приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Он отметил, что Зиничев совершил геройский поступок — пытался спасти человека, сообщает 10 сентября телеканал «Звезда».

Kremlin.ru Юрий Борисов

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По словам вице-премьера, с 2018 года Зиничев смог сделать очень многое для Министерства по чрезвычайным ситуациям, в том числе по его переоснащению современными средствами спасения. Он выразил надежду, что «этот флаг» понесёт команда МЧС.

Гибель Зиничева Борисов назвал потерей, день прощания с ним — очень тяжёлым днём.

«Это просто геройский поступок, человек, не задумываясь, прыгнул. Он — спасатель, он — герой», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском, когда пытался спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника.

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