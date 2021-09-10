Гавана, 10 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Россия занимает первое место по числу туристов, которые в 2021 году посещают Кубу. Об этом в интервью РИА Новости заявила замминистра туризма Кубы Мария дель Кармен Орельяна.

Roberty Пляж на Кубе у города Варадеро

«С момента открытия полетов и особенно с апреля, когда открылся [кубинский курортный город] Варадеро, Россия была основным рынком. На данный момент в этом году мы приняли 103 тысячи российских туристов», — сказал Орельяна.

При этом, по её словам, в 2020 году Кубу посетили 74 019 граждан России — это третий показатель по числу туристов в этой стране.