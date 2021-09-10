Вашингтон, 10 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Режим обязательного ношения защитных масок при проведении мероприятий на открытом воздухе с числом участников свыше 500 человек вводят с 13 сентября, из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, власти американского штата Вашингтон. Об этом 9 сентября вечером сообщила газета The Hill.

Павел Редин ИА Красная Весна Одноразовые защитные маски

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«Сегодня (9 сентября) я объявляю о том, что, начиная с 13 сентября, вводится требование ношения масок во время массовых мероприятий с участием 500 и более человек, проводимых вне помещений», — приводит издание слова губернатора штата Джея Инсли.

При этом уточняется, что эта мера распространяется на всех участников таких мероприятий, несмотря на то, прошли они вакцинацию от COVID-19 или нет.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 223 185 718.