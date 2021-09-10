Анталья, Турция, 10 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Рейс авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Анталья — Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом 10 сентября сообщили в турецком аэропорту.

manolofranco Самолет

«Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам», — сообщили РИА Новости в аэропорту.

Отмечается, что в настоящее время воздушное судно проходит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября отказ датчика заставил экипаж самолета Sukhoi Superjet, следовавшего рейсом Москва — Белгород, вернуться в аэропорт «Шереметьево».

Читайте также: В аэропорту «Шереметьево» экстренно приземлился самолет