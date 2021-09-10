Москва, 10 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Утром 10 сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. Об этом 10 сентября сообщает российская компания «Газпром» в своем Телеграм-канале.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что европейское законодательство грозит неприятностями газопроводу «Северный поток — 2» после его запуска.