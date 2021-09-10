Москва, 10 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Центральный банк России выпускает монету, посвященную 200-летию со дня рождения великого русского писателя Фёдора Достоевского. Выпуск монеты начнётся с 30 августа 2021 года, сообщается на сайте регулятора.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Фёдор Достоевский

Памятная серебряная монета «Писатель Ф.М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)» выйдет в обращение в серии «Выдающиеся личности России».

На монете номиналом 2 рубля размещён портрета Ф.М. Достоевского, свечи и книги на фоне рукописного текста. Тираж монеты составит 3 тысячи штук.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России выпустил в обращение инвестиционную серебряную монету «Георгий Победоносец».

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