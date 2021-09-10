Тбилиси, 10 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 34 225 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2262 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 10 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 575 210 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 534 559 победили инфекцию, в том числе 2795 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8089 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 54 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6327 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1918.

Днём ранее в Грузии после проведения 36 151 тестов выявили 2455 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 4427 человек, умерли за сутки 58 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии продолжает улучшаться эпидемиологическая ситуация. Снижается число случаев заражения, выявленных в сутки. В ковидных госпиталях меньше пациентов с COVID-19.