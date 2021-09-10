Баку, 10 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Баку 10 сентября стартовало десятое заседание министров экономики стран, входящих в Тюркский совет. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети Facebook.

Баку

«Мы обсудим с коллегами вопросы устойчивого экономического развития наших стран», — написал Джаббаров.

Он добавил, что Тюркский совет задал перспективное направление сотрудничества для входящих в него государств. Формат способствует развитию региональных отношений.

Напомним, Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него, кроме Азербайджана, входят Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. В объединение также могут войти Венгрия и Туркмения.