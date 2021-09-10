Кембридж, США, 10 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Шнобелевскую премию мира получили три исследователя из США за проверку теории о появлении бороды у мужчин из-за кулачных боёв. Церемония награждения состоялась 9 сентября в онлайн-формате при поддержке Гарвардского университета в штате Массачусетс и транслировалась на сайте improbable.com.

Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США Ученый

Биологов Итана Бесериса, Стивена Нейлуэя и Дэвида Кэрриера наградили бумажной фигурой в виде шестеренки с зубами на зубцах и копией купюры достоинством 10 трлн зимбабвийских долларов. Они проверили гипотезу о том, «что люди отрастили бороды, дабы защитить себя от ударов в лицо».

Учёные заявили, что надеялись на получение премии по биологии или антропологии. Они экспериментировали с человеческим черепом, обтянутым овечьей шерстью, и установили, что растительность на лице гасит до 37% энергии удара.

Шнобелевскую премию по биологии получила шведский учёный Сюзанна Шётц, изучавшая звуки домашних кошек. Премию по медицине вручили учёным из ФРГ, Британии и Турции, доказавшим, что оргазм эффективен против насморка

Премию по экологии вручили учёным из Испании и Ирана за бактериологический анализ жвачек, собранных с улиц в пяти странах мира. Премией по экономике отметили исследователей из шести стран, которые сопоставляли уровень коррупции с индексом массы тела политиков.

Также наградили авторов исследований о поведении толп пешеходов, дезинсекции подводных лодок, влиянии на носорогов перевозки вверх ногами.

Шнобелевскую, или Антинобелевскую премию вручают «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься» с 1991 года.

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