Веллингтон, 10 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Новой Зеландии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в ходе нынешней вспышки «Дельта"-варианта коронавируса заразились 879 человек. Об этом 10 сентября написала британская The Guardian.

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По состоянию на 10 сентября в стране седьмой день подряд ежедневное число выявленных случаев заражения коронавирусом ниже 21.

Снижение заболеваемости COVID-19, пишут британские журналисты, является обнадеживающим признаком того, что жесткие меры властей оправдывают себя.

В то же время беспокойство новозеландских властей вызывают случаи коронавируса, которые не связаны с предыдущими цепочками заражений. На сегодняшний день санитарные власти устанавливают причину заражения 29 человек.

Отмечается, что все 11 новых случаев заражения SARS-CoV-2 были выявлены в Окленде, где локдаун четвертого уровня будет действовать до следующей недели.