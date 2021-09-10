Канберра, 10 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. 10 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вернулся в Сидней на фоне скандала в начале этой недели по поводу того, что ему разрешили вернуться в Канберру без соблюдения карантина после того, как он увиделся с семьей в Сиднее на День отца. Об этом написала британская The Guardian.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

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В офисе премьер-министра Австралии заявили, что Моррисон, скорее всего, будет добиваться еще одного разрешения вернуться в Канберру на следующей недели без соблюдения 14-дневного режима самоизоляции.

«На данный момент премьер-министр исполнил свои рабочие обязанности в Канберре и сегодня вернулся домой в Сидней, где будет работать, соблюдая режим самоизоляции, установленный властями Нового Южного Уэльса. Ожидается, что премьер-министр должен будет отправиться в Канберру в середине следующей недели для проведения брифингов по вопросам безопасности, которые необходимо проводить лично», — говорится в пресс-релизе офиса Моррисона.