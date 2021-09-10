Москва, 10 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Из-за сложившейся в настоящее время в Афганистане ситуации, в этой стране может появиться «безопасная гавань» для террористов. Об этом 10 сентября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Я опасаюсь прежде всего того, что там (в Афганистане) может образоваться safe haven (безопасная гавань, укрытие) для террористов и экстремистов безотносительно «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И может произойти консолидация этого террористического подполья или полуподполья, уже включая и территорию центральноазиатских государств», — приводит его слова ТАСС.

Также замглавы МИД РФ отметил, что при таком развитии событий сложнее всего будет «держать это дело в заданных рамках, не давая расползаться».

При этом Рябков указал, что в результате вывода войск США из Афганистана, по его мнению, «американцы, безусловно, проиграли, но проиграли, наверное, и все, кроме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Лучше от того, что произошло, никому не станет. Придется долго вырабатывать какой-то новый, хотя бы относительный баланс», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что правительство Афганистана, сформированное захватившими власть радикалами, пока никто в мире не признал.