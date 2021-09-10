Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Быстрые и решительные действия полиции Петербурга и Ленинградской области помогли спасти 10-летнюю девочку, оказавшуюся во власти педофила. Полицейские успели предотвратить особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней.

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Как рассказали 10 сентября в пресс-службе петербургского Главка МВД России, вечером 9 сентября 46-летний житель Гатчинского района сообщил в полицию о том, что его малолетняя дочь после школы не вернулась домой в поселке Мыза Ивановка.

На ноги был поднят весь личный состав гатчинской полиции, начались активные поиски ребенка. Тем временем сотрудники угрозыска изучили аккаунты девочки в социальных сетях и выяснили, что она вела переписку с 33-летним жителем Красносельского района Петербурга, проживающим на улице Партизана Германа. Этот мужчина еще не попадал ранее в поле зрения правоохранительных органов. К месту его проживания срочно выехали полицейские.

«Войдя в квартиру, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка. По предварительным данным злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку. Ребенок передан родителям», — рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина, заманивший девочку к себе, доставлен в полицию. В ближайшее время он будет передан в органы СКР для проведения с ним процессуальных действий.