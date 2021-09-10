Канберра, 10 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Местные жители Редферна (Сидней, Австралия) жалуются, что они изо всех сил пытаются найти информацию о новых выявленных случаях заражения SARS-CoV-2 в их районе, однако министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс не публикует информацию о местах распространения коронавируса. Об этом 10 сентября написала британская The Guardian.

Сидней

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В связи с этим представители общины аборигенов в Редферне жалуются, что не знают, где местные жители заражаются SARS-CoV-2.

Генеральный директор Центра по вопросам женщин-аборигенов Эшли Донохью заявила изданию, что информация о местных случаях заражения коронавируса распространяется только в отдельных случаях и только в социальных сетях.

«Но это какие-то сплетни, потому что от властей о том, что происходит, ничего не слышно», — пожаловалась Донохью.