Канберра, 10 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Похоже, что премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн полагает, что его стратегия по борьбе со вспышкой коронавируса в его штате является более действенной, чем общенациональный план по выводу всей Австралии из локдауна, поскольку жесткие методы Макгоуэна выделяются на общем фоне. Об этом 10 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Так, в ходе пресс-конференции Макгоуэн заявил, что жителей штата Новый Южный Уэльс не пустят в Западную Австралию на Рождество, даже если они будут полностью вакцинированы от COVID-19.

«Даже если вы привиты, вы все равно можете быть разносчиками вируса», — заявил премьер-министр штата.

«Мы примем потом соответствующее решение на этот счет, когда посчитаем, что опасность миновала», — добавил Макгоуэн.

Отмечается, что он отказался комментировать решение премьер-министра Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян прекратить проведение ежедневных пресс-конференций, посвященных коронавирусу.