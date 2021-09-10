Сидней, Австралия, 10 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. С начала следующей недели запланированные на 11:00 ежедневные пресс-конференции в Сиднее с участием премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян прекратятся. Об этом 10 сентября заявила сама Бережиклян, общаясь с журналистами, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

«Воскресенье (12 сентября — прим. ИА REGNUM) станет последним днем, когда мы официально проведем подобную пресс-конференцию», — заявила Бережиклян.

Вместо краткого брифинга премьер-министра штата и ее ответов на вопросы журналистов соответствующая информация о коронавирусе будет предоставляться представителями министерства здравоохранения штата по видеосвязи.

«Министр [здравоохранения] будет периодически проводить пресс-конференции по мере необходимости … Но ожидать, что глава правительства будет делать это каждый день бесконечно, означает, что я не буду выполнять свою основную работу должным образом», — объяснила Бережиклян.