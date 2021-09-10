Канберра, 10 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. За последние 24 часа в австралийском штате Новый Южный Уэльс выявили 1 542 случая заражения коронавирусом. Еще девять человек в регионе скончались от COVID-19. Об этом 10 сентября на пресс-конференции сообщила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Бережиклян отметила, что власти штата ожидают пика заболевания COVID-19 на следующей неделе. Однако она подчеркнула, что внимание должно быть сосредоточено не на числе новых случаев, а на проценте вакцинированных.

По состоянию на 10 сентября 76% процентов жителей Нового Южного Уэльса получили первый компонент ковид-вакцины, а 43,6% — второй. Премьер-министр штата также отметила, что в аэропорту Сиднея получили партию вакцины из Великобритании, которая включает в себя 292 000 доз вакцины.

Вакцина производства Moderna станет доступной в аптеках Нового Южного Уэльса к концу сентября, отметила она.