Канберра, 10 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в австралийском штате Виктория выявили 334 новых случая заражения коронавирусной инфекции. В ходе пресс-конференции 10 сентября премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс сообщил, что региональные железнодорожные службы штата пострадали от массовых сбоев после положительного результата теста на коронавирус у одного из машинистов, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заражение коронавирусом машиниста вызвало нехватку водителей поездов после того, как инфицированный посетил комнату для персонала на станции в Мельбурне. Все находившиеся в помещение были отправлены на домашнюю изоляцию.

В министерстве безопасности дорожного движения Виктории уже предупредили, что в течение 20 сентября будет нарушено движение поездов.

Отмечается, что ведомство предложил пассажирам пересесть на автобусы, которые дополнительно будут выделены на отдельных маршрутах.