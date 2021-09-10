Сеул, , 09:30 — REGNUM После выхода на пенсию размер ежемесячной пенсии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составит 13,9 млн вон (~$11,8 тыс). Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на данные министерства внутренних дел и безопасности страны.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным, представленным представительницей оппозиционной партии «Сила народа» Ли Ён, после выхода на пенсию Мун Чжэ Ин будет получать 166,9 млн вон (~$142,7 тыс.) в год.

Известно, что Мун Чжэ Ин станет единственным живым экс-президентом Южной Кореи, который будет получать президентскую пенсию. Четыре предыдущих президента были лишены данного права в связи с импичментом, отстранением от должности и заключением в тюрьму.

Напомним, что срок полномочий Мун Чжэ Ина заканчивается в мае 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода на пенсию Мун Чжэ Ин вместе со своей супругой Ким Чжон Сук намерены поселиться в деревне Пхёнсан провинции Кёнсан-Намдо.

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