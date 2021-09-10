Тирасполь, 10 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В ходе 635 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 104 случая заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 808 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 005 человек, в том числе 58 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1285 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 701 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 89 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 45 человек. Случаев смерти пациентов с COVID-19 в республике не зафиксировали.

Стоит отметить, что в ПМР продолжается ухудшение эпидемиологической ситуации. Растёт число выявляемых случаев заражения и пациентов в больницах.