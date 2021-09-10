Киев, 10 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Однозначно стоит разговаривать (Зеленскому с Путиным)», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Разговор Зеленского и Путина «должен быть сложным», но «к нему нужно идти», добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время в Киеве с новой силой заговорили о возможной встрече президентов Украины и России. В Кремле заявили, что не отвергают возможность переговоров, но пока далеки от конкретной повестки дня такой встречи.

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