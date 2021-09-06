6 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Оксана Переможенко, , 12:33 — REGNUM Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Интер».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"Мы (власти Украины) не прячемся от этой встречи и готовы к ней», — отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также добавил, что складывается впечатление, что российская сторона «избегает этой встречи».

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Многие отметили, что российская сторона ничего не избегает, а дело в том, что официальный Киев все время хочет включить в повестку дня встречи вопросы, которые Россия обсуждать с Украиной не будет, так как они не касаются двусторонних отношений Москвы и Киева.

«А что есть темы для личной беседы? Путин ясно озвучил, что вопрос Крыма закрыт», — пишет Sun.

«Он также озвучил, что по вопросу Донбасса Зеленскому надо встречаться с представителями Донецка и Луганска. А он готов встретиться в рамках отношений между Украиной и Россией. Это он повторил несколько раз. Поэтому, что собирается Зеленский с ним обсуждать, непонятно!» — ответил StranniK на комментарий Sun.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Путину надо встречаться с никчёмными скоморохами?» — не понимает Фома Ф.

«Крым — российский! Болезные, усвойте данный факт как аксиому, и будет вам счастье. Возможно, Владимир Путин и посмотрит в вашу сторону…» — смеется «Галина Мудрость жизни».

«Путин ничего не избегает. Просто в повестку планируемой встречи украинская сторона постоянно хочет включить вопрос Крыма. И всё. На этом всё заканчивается. Потому, что по российской Конституции нельзя обсуждать вопросы, связанные с территориальной целостностью России. Как в повестку переговоров можно вносить то, что противоречит Конституции? В Украине слово «Конституция» мало что значит, поэтому им тяжело понять, почему её нельзя нарушить», — отметил Jurij O.

«Демагоги, не прячутся они… Пытаются протащить в повестку вопросы, которые давно закрыты, и увиливают от обсуждения. А главное — решение вопросов насущных… И чего российскому президенту терять на них время? Ему и без балаболов есть чем заняться!» — отреагировал Валерий Р.

«С шулерами нет смысла встречаться, да ещё и с нацистским оттенком», — добавила Луиза П.

«Не избегает, а игнорирует. О чём разговаривать со скоморохом?» — поинтересовался Vladimir Z.

«Так, а зачем встречаться с ничего не решающим и надувающим щеки клоуном, если можно все порешать с его хозяевами?» — спросил Василий Т.

«Шуты всегда были при королях, но не на равных, а в качестве шутов! Пусть знает свое место», — добавил Сергей П.

Владимир Путин Kremlin.ru

«О чем с вами, лицемерами, говорить? Сначала прекратите убивать людей на Донбассе, нациков пересажайте, короче, — власть свою поменяйте!» — пишет Наталья Ф.

«Просто Путину нужна встреча не для пиара и фоток, поэтому к встрече надо готовиться. А если украинцы не хотят готовится к встрече, то такая встреча для пиара Путину не нужна», — подытожил Евгений Ф.

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