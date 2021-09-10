Сухум, 10 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. 86 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 9 сентября в ходе 379 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 170 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 32 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 920 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 780 признаны выздоровевшими, в том числе 20 — в течение последних суток. Всего в стране зарегистрировали 391 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки таких случаев не зафиксировали.

8 сентября в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 118 новых носителей коронавируса в результате 369 исследований. Выздоровевшими медики признали 43 человека. Был зафиксирован один случай смерти пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Стоит отметить, что ранее главный государственный санитарный Абхазии врач Людмила Скорик сообщила, что наблюдается небольшой спад темпов распространения коронавируса. С начала учебного процесса случаи заражения среди школьников минимальны.