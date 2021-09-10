Москва, 10 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Правительство Афганистана, сформированное захватившими власть радикалами, пока никто в мире не признал. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил 9 сентября журналистам, отвечая на вопрос о возможном получении новой властью места в ООН.

Usaid.gov Афганистан

«Место в ООН? Они пока никем не признаны», — отметил Небензя, говоря о новом афганском правительстве.

Он пояснил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не есть легитимное правительство с точки зрения международных стандартов. Однако нужно подождать, что будет дальше.

Так, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что будут бороться с терроризмом, наркотрафиком, обеспечат права человека, в том числе женщин, напомнил дипломат. Главных задач у Афганистана две — справиться с гуманитарным кризисом и предотвратить коллапс экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 сентября радикалы, пришедшие к власти в Афганистане в середине августа, сформировали временное правительство. Его членами стали исключительно представители вышеназванного движения.

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